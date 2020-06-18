الخارجية الإيرانية: حان الوقت لمساءلة الكيان الأمريكي بشأن قضايا حقوق الإنسان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الخميس، إنه حان الوقت ليركز العالم على مساءلة الكيان الأمريكي بشأن قضايا حقوق الإنسان داخل وخارج هذا البلد.

ونشرت الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، صباح اليوم الخميس، أعربت من خلالها عن ترحيبها بعقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، من أجل مناقشة الانتهاكات الإنسانية في أمريكا.

وجاءت تغريدة الخارجية الإيرانية في ضوء الاحتجاجات المناهضة للفصل العنصري في أمريكا وطبيعة التصدي للمحتجين والمتظاهرين فيها.

وأفادت الخارجية الإيرانية بأن “العنصرية المنظمة ووحشية وعنف الشرطة ضد الاحتجاجات السلمية، يشكل جانبا بسيطا من الكم الهائل (لهذه الجرائم)، وحان الوقت ليركز العالم على مساءلة الكيان الأمريكي بشأن قضايا حقوق الإنسان داخل وخارج هذا البلد”.

يشار إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد أعلن أمس الأربعاء، ترحيب بلاده باقتراح عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان على مدى يومي 17 و18 يونيو/حزيران الجاري، لمناقشة أزمة مقتل جورج فلويد ومواجهة الفصل العنصري في أمريكا.