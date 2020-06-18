وزير الثقافة والإعلام يشارك في المؤتمر الاستثنائي للإيسسكو

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شارك وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح أمس في المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم ( آيسيسكو.)، حول مستقبل الثقافة بعد كونفيد ١٩وكان الوزير من ضمن ثلاثة وزراء عهد إليهم بمناقشة المشروع الإستراتيجي الثقافي الرقمي لمنظمة الإيسيسكو.

وتعرض الوزير في ورقته لحال النشاط الثقافي والفاعلين الثقافيين في ظل جائحة الكورونا، واعتبر الثقافة أكبر ضحايا الجائحة وأشاد الوزير بمشروع الإيسيسكو للثقافة الرقمية مبديا ملاحظات حول التحديات التي ستواجهه، ومنها الظروف الاقتصادية الضاغطة في بعض الدول، وعدم توفر البنيات الأساسية اللازمة من الكهرباء وخدمة الإنترنت وغيرها، وانتشار الأمية الأبجدية والتقنية، بجانب ضعف القدرات التقنية والفنية وعدم توفر الكوادر البشرية المؤهلة في بعض دول الإقليم، وقدم عددا من المقترحات لمواجهة هذه التحديات وقد شارك في المؤتمر وزراء الثقافة في الدول الإسلامية وممثليهم بجانب بعض الخبراء والمتخصصين وممثلين لمنظمة اليونسكو.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )