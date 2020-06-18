إزالة التمكين بالقضارف: فتح ملفات الفساد بالولاية الأسبوع المُقبل

أكد عُضو لجنة إزالة التمكين بولاية القضارف أحمد عوض إكتمال الترتيبات اللازمة للبدء في حصر وتفكيك ممتلكات نظام الثلاثين من يونيو للعام ١٩٨٩.
وكشف الخميس بحسب صحيفة (السوداني) عن تكوين أعضاء اللجنة من (١٤) عُضواً برئاسة الوالي منهم (٥) من كُتَلْ قُوَّى الحُرية والتغيير و(٣) أعضاء من المُكوِّن المَحَلي، و(٥) من المُكوِّن الحكومي وهم مُمَثِّلْ لكل من قُوَّات الشُرطة، الأمن والمُخابرات، الدعم السريع ، وزارة المالية ، وبنك السُّودان المركزي.ونوه إلى أنهم وجدوا تعاون كبير من قِبَّلْ المواطنين في تسليم ملفات الفساد بعدد من القطاعات بالولاية ، مشيراً إلى بداية العمل بها الأسبوع المُقبل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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