الشئون الدينية والاوقاف تدين تهكير موقعها الالكتروني

ادانت وزارة الشئون الدينية والاوقاف الهجوم الذى تعرض له موقعها الالكترونى وقالت الوزارة :تتابعون تسلسل الهجمة السيبرانية علي صفحات الوزارات والمؤسسات والوزراء، والتي بدأها المعتدون بوزارة التجارة والصناعة واليوم تم الإعتداء على موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

Advertisements

ومن المتوقع ألا تقف تلك الهجمة عند ذلك الحد مشيرة إلي دمغ موقع كموقع الوزارة بنشر مواد مشينة وحاطة للأخلاق والقيم يبين لنا قدر السوء والشر الذي يضمره من يحاربونا، فهم لن يدخروا سلاحاً متاحاً او محرماً لمحاربتنا وهم (( الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا)) ونحن لنا في ذلك حق رد العدوان .

وأعلنت الوزارة بحسب ( سونا) عن قبولها لأي نصح سيبراني والإستجابة لأي بلاغ عن ثغرات تمكن أولئك العابثين بصفحاتنا وحساباتنا، ونقدم إعتذارنا لكل من ساءه هذا الصنيع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )