التربية الخرطوم : لاتحديد لموعد امتحان شهادة الأساس بالخرطوم

التاريخ: 18-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قطعت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بعدم تحديد أي موعد لعقد امتحان شهادة الأساس بالولاية ونوهت الى أن انعقاد الامتحان مرهون برفع حظر التجوال . Advertisements وأكد مسؤول الإعلام بالوزارة إبراهيم عمر محمد بحسب صحيفة (المجهر) استمرار الترتيبات والتنسيق مع وزارة الصحة لوضع الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية مشيراً لتكوين غرفة طوارئ من وزارتي الصحة والتربية لدراسة الوضع الحالي وامكانية توفير الاشتراطات الصحية اللازمة لقيام الامتحانات ، مبيناً أن وزارة الصحة هي التي تحدد استقرار الأوضاع الصحية مؤكداً جاهزية المراكز بجميع المحليات وتطبيق الاشتراطات الصحية بزيادة عدد الحجرات والتعقيم. الخرطوم ( كوش نيو )

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