اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

امتحانات الاساس بجنوب دارفور في الرابع من يوليو

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

امتحانات الاساس بجنوب دارفور في الرابع من يوليو

قررت اللجنة العليا لمجابهة والطوارئ الصحية بولاية جنوب دارفورفى اجتماعها امس بنيالا بقاعة مجلس الوزراء بامانة الحكومة برئاسة التجاني حامد امين عام حكومة الولاية الرئيس المناوب قررت تمديد إجراءات الطوارئ وحظر التجوال لمدة اسبوع مع استمرار الاجراءات الوقائية لجائحة كورونا وتشديد الرقابة على مداخل مدينة نيالا كما حددت اللجنة الرابع من يوليو المقبل موعد جلوس التلاميذ لشهادة مرحلة الاساس

حيث استمعت اللجنة الى تنوير عن الوضع الصحي بالولاية قدمه دكتور محمد ادريس وزير الصحة المفوض الى جانب التدابير والاشتراطات الجديدة التى وضعتها لمجابهة إنتشار فايروس كورونا وقال محمد عبد الله عبد السلام عضو اللجنة العليا لمجابهة كورونا ولجنة الطوارئ الصحية اكدنا فى الاجتماع على قيام امتحانات شهادة الاساس فى الرابع من يوليو 2020م مع مراعات كافة الضوابط الصحية والالتزام الصارم بها من حيث تقليل عدد التلاميذ فى الغرف والفترات الزمنية والسكن بالاضافة الى التهيئة والتعقيم والتباعد الاجتماعي

 

وكشف وزير الصحة المفوض دكتور محمد ادريس وفق صحيفة أخر لحظة عن رفع مقترحات للوالى بخصوص الحالات الجديد والوضع الصحى الحالي للولاية لافتا الى ان الحالات التراكمية بلغت (36) حالة منها خمس حالات وفيات بقيت الحالات تعافت تمامأ واضاف المركز كانت مغلق لمدة اسبوعين ولكن وصلت مؤخرا ستة بلاغات بعد الفحص تاكد وجود حالتين موجبة من محلية قريضة واخري لطبيبة بمحلية نيالا شمال

 

ونوه ادريس الى ان ظهور الحالات الجديدة مؤشر الى وجود الفايروس لاسيما الولايات المجاورة للولاية مازالت فيها حالات موجودة من خلال نتائج الفحص التى يتم فى معمل نيالا وقال ادريس رفعنا مقترح بإغلاق لمدة اسبوع تخوفا من الانتشار نتيجة للإزدهام الشديد ومقبلين على الخريف كما امناعلى قيام الامتحانات فى موعدها بالتنسيق معأ لتطبيق كل الارشادات لحماية التلاميذ .

 

Advertisements

ووصف المدير التنفيذى لمحلية نيالا شمال ابوسفيان عبد الله محمد الاجتماع بالمهم لمراجعة الموقف الصحي للولاية من جائحة كورونا مشيرأ الى تراجع فى عدد الاصابات مقارنة بالفترة السابقة داعيا الى مزيد من التنسيق ومضاعفة الجهود والاستمرار فى الضوابط السابقة حفظأ على ارواح المواطنين وسلامتهم وناشد ابوسفيان الجميع الالتزام بالضوابط الصحية لتفادي إنتشار الجائحة مرة اخرى فضلا عن الاكثار من الدعاة والتضرء الى الله برفع الوباء

 

فيما لفت امين الحكومة التجاني حامد الى ان الاجتماع ناقش تقرير وزير الصحة المكلف بجانب ترتيبات المرحلة الثالثة لحظر التجوال واضاف تجاوزنا المرحلة الحرجة ولكن لابد من الحيطة والحزر الخطر ماثل وموجود رغم التعافي الموجود مناشدا المواطنين بمساعدة السلطات الصحية والولائية فى التقيد بالضوابط والارشادات الصحية

 

واشادت الاستاذة نعمات ياسين محمد الامين مدير عام المالية بدور وزارة صحة وكوادرها فى مجابهة جائحة كورونا فى كافة مراحله مطالبة بالاستمرار فى عملية التوعية الصحية للمواطنين فيما اشار مدير عام وزارة التربية والتوجيه الاستاذ عبد العال صالح الى المقترحات التى قدمتها الوزارة بشان قيام امتحانات شهادة الاساس فى يوليو والترتيبات الفنية والصحية اللازمة لنجاحها خلال الاسبوعين لجهة ان هناك صعوبات تواجه الوزارة فى تنفيذ الامتحانات فى فصل الخريف بسبب الزراعة والرعي .

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر امتحانات الاساس بجنوب دارفور في الرابع من يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا