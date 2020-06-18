امتحانات الاساس بجنوب دارفور في الرابع من يوليو

قررت اللجنة العليا لمجابهة كورونا والطوارئ الصحية بولاية جنوب دارفورفى اجتماعها امس بنيالا بقاعة مجلس الوزراء بامانة الحكومة برئاسة التجاني حامد امين عام حكومة الولاية الرئيس المناوب قررت تمديد إجراءات الطوارئ وحظر التجوال لمدة اسبوع مع استمرار الاجراءات الوقائية لجائحة كورونا وتشديد الرقابة على مداخل مدينة نيالا كما حددت اللجنة الرابع من يوليو المقبل موعد جلوس التلاميذ لشهادة مرحلة الاساس
حيث استمعت اللجنة الى تنوير عن الوضع الصحي بالولاية قدمه دكتور محمد ادريس وزير الصحة المفوض الى جانب التدابير والاشتراطات الجديدة التى وضعتها لمجابهة إنتشار فايروس كورونا وقال محمد عبد الله عبد السلام عضو اللجنة العليا لمجابهة كورونا ولجنة الطوارئ الصحية اكدنا فى الاجتماع على قيام امتحانات شهادة الاساس فى الرابع من يوليو 2020م مع مراعات كافة الضوابط الصحية والالتزام الصارم بها من حيث تقليل عدد التلاميذ فى الغرف والفترات الزمنية والسكن بالاضافة الى التهيئة والتعقيم والتباعد الاجتماعي
وكشف وزير الصحة المفوض دكتور محمد ادريس وفق صحيفة أخر لحظة عن رفع مقترحات للوالى بخصوص الحالات الجديد والوضع الصحى الحالي للولاية لافتا الى ان الحالات التراكمية بلغت (36) حالة منها خمس حالات وفيات بقيت الحالات تعافت تمامأ واضاف المركز كانت مغلق لمدة اسبوعين ولكن وصلت مؤخرا ستة بلاغات بعد الفحص تاكد وجود حالتين موجبة من محلية قريضة واخري لطبيبة بمحلية نيالا شمال
ونوه ادريس الى ان ظهور الحالات الجديدة مؤشر الى وجود الفايروس لاسيما الولايات المجاورة للولاية مازالت فيها حالات موجودة من خلال نتائج الفحص التى يتم فى معمل نيالا وقال ادريس رفعنا مقترح بإغلاق لمدة اسبوع تخوفا من الانتشار نتيجة للإزدهام الشديد ومقبلين على الخريف كما امناعلى قيام الامتحانات فى موعدها بالتنسيق معأ لتطبيق كل الارشادات لحماية التلاميذ .
ووصف المدير التنفيذى لمحلية نيالا شمال ابوسفيان عبد الله محمد الاجتماع بالمهم لمراجعة الموقف الصحي للولاية من جائحة كورونا مشيرأ الى تراجع فى عدد الاصابات مقارنة بالفترة السابقة داعيا الى مزيد من التنسيق ومضاعفة الجهود والاستمرار فى الضوابط السابقة حفظأ على ارواح المواطنين وسلامتهم وناشد ابوسفيان الجميع الالتزام بالضوابط الصحية لتفادي إنتشار الجائحة مرة اخرى فضلا عن الاكثار من الدعاة والتضرء الى الله برفع الوباء
فيما لفت امين الحكومة التجاني حامد الى ان الاجتماع ناقش تقرير وزير الصحة المكلف بجانب ترتيبات المرحلة الثالثة لحظر التجوال واضاف تجاوزنا المرحلة الحرجة ولكن لابد من الحيطة والحزر الخطر ماثل وموجود رغم التعافي الموجود مناشدا المواطنين بمساعدة السلطات الصحية والولائية فى التقيد بالضوابط والارشادات الصحية
واشادت الاستاذة نعمات ياسين محمد الامين مدير عام المالية بدور وزارة صحة وكوادرها فى مجابهة جائحة كورونا فى كافة مراحله مطالبة بالاستمرار فى عملية التوعية الصحية للمواطنين فيما اشار مدير عام وزارة التربية والتوجيه الاستاذ عبد العال صالح الى المقترحات التى قدمتها الوزارة بشان قيام امتحانات شهادة الاساس فى يوليو والترتيبات الفنية والصحية اللازمة لنجاحها خلال الاسبوعين لجهة ان هناك صعوبات تواجه الوزارة فى تنفيذ الامتحانات فى فصل الخريف بسبب الزراعة والرعي .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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