إغلاق طريق (أم درمان – بارا) أعتباراً من الاحد المقبل

أعلنت الهيئة القومية للطرق والجسور إغلاق طريق ” ام درمان – بارا ” مع إجراء تعديل في حركة المرور، إلى الطرق البديلة … اعتباراً من الأحد المقبل الموافق21 من الشهر الجاري وذلك إلى حين الانتهاء من اعمال التأهيل والصيانة.

جاء ذلك طبقاً لمداولات اجتماع تم فيه الاطلاع على تقرير تقييمي للوضع الراهن وتقارير القراءة لفصل الخريف لطريق ام در مان بارا عقدته الهيئة القومية للطرق والجسور بحضور والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب وعميد شرطة حقوقي كمال حامد الضي دائرة المرور السريع و غرفة الشاحنات.

وقال المدير العام للهيئة القومية للطرق المهندس إيهاب محمد اوهاج، إن هذا الاجراء العاجل يأتي في إطار خارطة عمل طوارئ الخريف والحرص على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من خريف مبكر ترتفع فيه معدلات الامطار.

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وفي ذات السياق أضاف المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور مهندس ايهاب محمد اوهاج بحسب صحيفة الصيحة قائلا ان ضعف الادارة في النظام البائد وتمريرها وقبولها بأخطاء كارثية في المواصفات القياسية بجانب مسار التأخير في بدء اعمال التأهيل والصيانة وهي في أكثر من (18) موقع وهي تحتاج لاكتمالها ما بين 4اسابيع الي 6 أسابيع وذلك وفقا لإستقرار الأجواء.

وقال والي شمال كردفان المكلف اللواء ركن الصادق الطيب نحن كولاية مع هذا القرار تماماً ونتطلع لحل جزري واستراتيجي لهذا الطريق، وأضاف قائلاً لابد من تضافر الجهود لان انقطاع الطريق في العام السابق كان واقعا اليماً وصعباً وكل الحلول باءت بالفشل.

وشدد العميد شرطة حقوقي كمال حامد بان دائرة المرور السريع ستتخذ كافة الإجراءات لإنفاذ القرار بما يتطابق ومسار السلامة المرورية المنشودة.

وقال ممثل غرفة الشاحنات بانهم اشد حرصاً علي سلامة المواطنين و90% من قطاع الشاحنات وفي ظل الوضع الراهن لطريق ام درمان بارا أصبحوا يسلكون مسار طريق الخرطوم كوستي الابيض.

الي ذلك اكدت الهيئة القومية للطرق والجسور على مواصلة العمل والاستعدات لمجابهة طوارئ الخريف وتقليل الاثار السالبة للسيول والامطار طبقا لمسار عملي وعلمي مهني ناصع وشفاف وان ادارة التأهيل والصيانة والقطاعات ومراقبي الطرق على خارطة عمل وجولات تفقديه مستمرة على كل طرق ومصارف وكباري الشبكة القومية للطرق والجسور.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)