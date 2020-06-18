النيابة تشرع في فحص الDNA لذوي شهداء العيلفون

التاريخ: 18-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت مصادر عدلية عن شروع النيابة العامة في مخاطبة ذوي ضحايا مجزرة معسكر العيلفون لاجراء فحوصات ال(DNA) للتعرف على الجثامين المنبوشة. Advertisements وكان النائب العام تاج السر الحبر قد أعلن مطلع الاسبوع الحالي العثور على مقبرة جماعية تخص شهداء معسكر العيلفون. وتوقع المصدر بحسب صحيفة السوداني ان يتم الفراغ من البلاغ في غضون اسبوعين وتوجيه الاتهام لكافة الضالعين في المجزرة بعد. ان استمعت النيابه لذوي الضحايا وعدد كبير من الشهود الذين من بينهم ناجين من الاحداث. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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