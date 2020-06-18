صحة النيل الابيض تطمئن على سلامة مياه الشرب بالولاية

ترأست الدكتورة سارة لافينيا فتح الرحمن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض اليوم بقاعة التدريب المستمر بربك إجتماع اللجنة الدائمة لجودة وسلامة مياه الشرب حيث ناقش الاجتماع عدداً من التقارير من بينها تقرير انشطة صحة وسلامة المياه بالمحليات والزيارات الاشرافية لادارة جودة وسلامة المياه بالوزارة .

وأشارت مدير عام الصحة بالنيل الابيض وفق ( سونا ) الى حرص وزارتها لتوفير مياه صحية ونقية وصالحة للشرب لكل مواطني الولاية وذلك من اجل تقليل الاصابة بالامراض المنقولة بواسطة المياه ودعت لافينيا الى ضرورة كلورة المياه خارج الشبكة الى جانب تكثيف برامج التوعية الصحية باستخدام الكلور وامتدحت المدير العام للصحة الجهود المبذولة من الشركاء والمنظمات لمساهماتها في جودة وسلامة مياه الشرب بالولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)