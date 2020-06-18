تقرير أممي السودان بين (10) دول في النزوح الداخلي

وضع تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، السودان من بين ال(10) دول الأوائل ذات النزوح الداخلي وقالت المفوضية في تقرير “الاتجاهات السنوي” إن أكثر من 8%من سكان السودان اما لاجئين او نازحين وان 1،8مليون سوداني نزحوا داخلياً مما يضع البلاد في العشر الأوائل ذات النزوح الداخلي جنباً الي جنب مع اللاجئين بالسودان حيث يمثلو اكثر من 8%من السكان .

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وذكر التقرير بحسب صحيفة السوداني أن 1%من سكان العالم مهجرين .وأفاد بوجود 753،000رجل وامراة وطفل سوداني يعيشون كلاجئين بالخارج وطالبت بضرورة ايجاد حل مشكلة نزوح هؤلاء في السياق قال المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجيئين فيليبو غراندي خلال تقديمه تقرير الاتجاهات العالمية السنوي “نحن بحاجة لموقف جديد يكون اكثر قبولا تجاه جميع الفارين بجانب حملة اكبر لفك النزاعات .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )