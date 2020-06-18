بعد ادعائه المرض… فنان يجمع مالا من زملائه ويتزوج!

ادعى فنان شاب المرض الشديد و عدم قدرته على القيام من الفراش بسبب كسر في السلسلة الفقرية الأمر جعل عددا من زملائه الفنانين يتصلون به ويجمعون له المال لمساعدته للسفر خارج البلاد بعد الحظر للعلاج،

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إلا أنهم وبحسب صحيفة تفاجأوا بأنه تزوج وقام بإيجار شقة بالمال الذي جمعوه له، مشيرين الى أن زوجة الفنان الكبير هي من أخبرتهم بالحقيقة بأنه احتال عليهم، فيما رفض الفنان الرد على اتصالات زملائه واكتفى بكتابة رسالة لبعضهم (انا عرست).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )