الخليج 365 : ادعى فنان شاب المرض الشديد و عدم قدرته على القيام من الفراش بسبب كسر في السلسلة الفقرية الأمر جعل عددا من زملائه الفنانين يتصلون به ويجمعون له المال لمساعدته للسفر خارج البلاد بعد الحظر للعلاج، إلا أنهم تفاجأوا بأنه تزوج وقام بإيجار شقة بالمال الذي جمعوه له، مشيرين الى أن زوجة الفنان الكبير هي من أخبرتهم بالحقيقة بأنه احتال عليهم، فيما رفض الفنان الرد على اتصالات زملائه واكتفى بكتابة رسالة لبعضهم (انا عرست).

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إدعائه المرض… فنان يجمع مالا من زملائه ويتزوج! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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