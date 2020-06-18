إثيوبيا تعلن حل أبرز القضايا الفنية في مفاوضات سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت وزارة الري الإثيوبية بيانا لتوضيح ما انتهت إليه المفاوضات الجارية مع السودان ومصر بشأن أزمة سد النهضة.

ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية تفاصيل المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل الخلافات بشأن سد النهضة.

ونقلت الوكالة عن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية تأكيدها أنه تم حل أبرز القضايا الفنية خلال تلك المفاوضات.

وأضافت الوزارة الإثيوبية: “إكمال المفاوضات يتطلب حل القضايا القانونية بعد حل المشكلات الفنية”

واستمرت الوزارة، قائلة: “وفد السودان سعى إلى الإبلاغ عن التقدم المحرز وطلب التوجيه من رئيس وزراء السودان، واتفق الجميع على استمرار المفاوضات بعد التشاور مع السودان”.

وأشارت إلى أنه قبل الاجتماع الوزاري، عقدت الفرق الفنية والقانونية للدول مشاورات في جلسات متوازية، وأبلغت نتائج عملها إلى الاجتماع الوزاري الثلاثي.

وتأتي تلك التصريحات خلافا لما صدر عن مصر والسودان، حول عدم التوصل إلى حل للخلافات بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

حيث قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن حل الأمور العالقة بشأن سد النهضة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات.

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، أن “السودان طرف أصيل في التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الأكثر تأثرا من السد، على اعتبار أنه يبعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية الإثيوبية”.

وأوضح أن “موقف السودان من البداية إلى الآن يعتمد على مبدأ أساسي هو ضمان حق الدول في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه ولكن بغير إحداث ضرر ذي شأن على الآخر، فكان السودان من البداية يدعم سد النهضة وحق إثيوبي في التنمية وتوليد الكهرباء لكن دون إحداث ضرر جسيم”.

واستدرك: “لكن كان هناك تباين كبير في مواقف الدول في الجوانب القانونية، فيما يتعلق بمدى إلزامية الاتفاقية بعد التوقيع، وهل هي لملء وتشغيل سد النهضة فقط أم بتقاسم المياه، وما هي آلية فض النزاعات”.

ولفت إلى أن “حل هذه الأمور العالقة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات”.