مفرح يعتذر عن نشر روابط إباحية في موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعتذر وزير الشؤون الدينية والاوقاف نصر الدين مفرح عن وجود روابط لمواقع إباحية على صفحة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وقال مفرح على صفحته الرسمية بالفيسبوك: (تتابعون تسلسل الهجمة السيبرانية علي صفحات الوزارات والمؤسسات والوزراء، والتي بدأها المعتدون بوزارة التجارة والصناعة واليوم تم الإعتداء علي موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومن المتوقع ألا تقف تلك الهجمة عند ذلك الحد، إلي أن دمغ موقع كموقع الوزارة بنشر مواد مشينة وحاطة للأخلاق والقيم يبين لنا قدر السوء والشر الذي يضمره من يحاربونا، فهم لن يدخروا سلاحاً متاحاً او محرماً لمحاربتنا وهم (( الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا)) ونحن لنا في ذلك حق رد العدوان). وأضاف مفرح: (بهذا نعلن عن قبولنا لأي نصح سيبراني والإستجابة لأي بلاغ عن ثغرات تمكن أولئك العابثين بصفحاتنا وحساباتنا، ونقدم إعتذارنا لكل من ساءه هذا الصنيع).