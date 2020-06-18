السعودية تعيد (3)شحنات صادر ماشية في اسبوع

الخليج 365 : شهد امس (الاربعاء) إرجاع شحنة صادر ضأن ليرتفع عدد الشحنات لثلاث خلال أسبوع واحد ، من قبل السلطات السعودية ، على متن الباخرة (الحسناء) بحمولة (4،848) رأس،وقالت مصادر مطلعة لـ(السوداني)، إن هذه الشحنة تعد الثالثة التي يتم ارجاعها خلال الأسبوع الجاري ، بسبب مخالفة الاشتراطات (نقص المناعة ، وابدت المصادر (انزعاجها) لاستمرار هذا الامر ، وأشارت إلى أن عدم الحد من ممارسات (الوراقة) وعدم التزامهم بالاشتراطات الفنية، سيؤدي الى انهيار قطاع صادر الماشية الحية.

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