ضخ كميات ضخمة من الوقود للولايات

الخليج 365 :
دفعت وزارة الطاقة والتعدين الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط مايزيد عن (17023.5) متر مكعب من الجازولين للولايات لمقابلة القطاع الخدمي و(17543) متر مكعب من البنزين خلال الاسبوع المنصرم فى الفترة من 11-17-6-2020 م.
بينما بلغت كميات الجازأويل التي سلمت للولايات لمقابلة الموسم الزراعي المروري والمطري (14526) متر مكعب .
وتؤكد وزارة الطاقة والتعدين التزامها، بتأمين جازولين المشروعات الزراعية الى مختلف فترات الموسم الزراعي.
وتشير وحدة قياس الجازولين ( واحد متر مكعب يساوي عدد (٥) براميل جازولين.
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