منح إجازة للعاملين بالقطاع العام لمدة عشرة أيام

التاريخ: 18-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس استناداً على أحكام المادة (١٦) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م ، وبناءً على قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١٧م بشأن الإجراءات المطلوبة لمجابهة إنتشار جائحة الكورونا Advertisements أصدر قراراً اليوم بمنح العاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم إجازة لمدة (١٠) أيام إعتباراً من السبت الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٠م وذلك إبان فترة الإغلاق على أن يتولى السادة الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم إستثناء من يرون ضرورة إستمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الضرورية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ووجه القرار بحسب ( سونا ) كافة الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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