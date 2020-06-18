مدير عام الشرطة يفتتح مدينة اصلاحية متكاملة بالقضارف

شهدت ولاية القضارف مطلع الأسبوع الجارى افتتاح مدينة البر الإصلاحية على يد الفريق أول شرطة عادل محمد أحمد بشائر مدير عام قوات الشرطة الذى أوضح لدى مخاطبته احتفال الافتتاح أن هذه المدينة الإصلاحية تعد الأولى فى القطاع الشرقى والثالثة ولائيا والثانية بعد مدينة الهدى الإصلاحية بامدرمان.

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وياتى الافتتاح فى إطار منظومة المدن الإصلاحية وتبلغ مساحتها الجغرافية ( 280.000 ) مترا مربعا تم تشييد (147.347) مترا مربعا تحت إشراف لجنة فنيه هندسية وبلغ عدد الشركات المنفذة للمشروع (14) شركة .

و تشير (سونا ) الى ان المشروع يتكون من (4) قطاعات ، القطاع الادارى ، القطاع الخدمى، القطاع السكنى ، قطاع العنابر والزنازين وتعد مدينة متكاملة من حيث المبانى وخدمات الكهرباء والمياه والمرافق الصحية.

وأكد مدير عام الشرطة أن مدينة البر تعد نموذجا متكاملا لخدمة وإصلاح النزلاء بمفهوم جديد ومتطور لفلسفة العقاب الإصلاح فى السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )