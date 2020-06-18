التاريخ: 18-يونيو-2020
0 مشاهدة
شهدت ولاية القضارف مطلع الأسبوع الجارى افتتاح مدينة البر الإصلاحية على يد الفريق أول شرطة عادل محمد أحمد بشائر مدير عام قوات الشرطة الذى أوضح لدى مخاطبته احتفال الافتتاح أن هذه المدينة الإصلاحية تعد الأولى فى القطاع الشرقى والثالثة ولائيا والثانية بعد مدينة الهدى الإصلاحية بامدرمان.
وياتى الافتتاح فى إطار منظومة المدن الإصلاحية وتبلغ مساحتها الجغرافية ( 280.000 ) مترا مربعا تم تشييد (147.347) مترا مربعا تحت إشراف لجنة فنيه هندسية وبلغ عدد الشركات المنفذة للمشروع (14) شركة .
و تشير (سونا ) الى ان المشروع يتكون من (4) قطاعات ، القطاع الادارى ، القطاع الخدمى، القطاع السكنى ، قطاع العنابر والزنازين وتعد مدينة متكاملة من حيث المبانى وخدمات الكهرباء والمياه والمرافق الصحية.
وأكد مدير عام الشرطة أن مدينة البر تعد نموذجا متكاملا لخدمة وإصلاح النزلاء بمفهوم جديد ومتطور لفلسفة العقاب الإصلاح فى السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام الشرطة يفتتح مدينة اصلاحية متكاملة بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.