الطاقة تضخ كميات ضخمة من الجازولين للولايات

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ضخت وزارة الطاقة والتعدين مايزيد عن (17023.5) متر مكعب من الجازولين للولايات لمقابلة القطاع الخدمي و(17543) متر مكعب من البنزين خلال الفترة من 11- 17 -6- 2020 م.بينما بلغت كميات الجازولين التي سلمت للولايات لمقابلة الموسم الزراعي المروي والمطري (14526) متر مكعب .

وأكدت وزارة الطاقة والتعدين التزامها، بحسب (سونا ) بتأمين جازولين المشروعات الزراعية الى مختلف فترات الموسم الزراعي وتشير وحدة قياس الجازولين ( واحد متر مكعب يساوي عدد (٥) براميل جازولين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )