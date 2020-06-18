الطاقة تضخ كميات ضخمة من الجازولين للولايات

التاريخ: 18-يونيو-2020
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ضخت وزارة الطاقة والتعدين مايزيد عن (17023.5) متر مكعب من الجازولين للولايات لمقابلة القطاع الخدمي و(17543) متر مكعب من البنزين خلال الفترة من 11- 17 -6- 2020 م.بينما بلغت كميات الجازولين التي سلمت للولايات لمقابلة الموسم الزراعي المروي والمطري (14526) متر مكعب .
وأكدت وزارة الطاقة والتعدين التزامها، بحسب (سونا ) بتأمين جازولين المشروعات الزراعية الى مختلف فترات الموسم الزراعي وتشير وحدة قياس الجازولين ( واحد متر مكعب يساوي عدد (٥) براميل جازولين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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