قيادات بحزب العدالة تنضم لحركة العدل والمساواة

أعلنت مجموعة من القيادات انشقاقها عن حزب العدالة وانضمامها إلي حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة القائد جبريل ابراهيم .

وعزت القيادات الخطوة إلي ما اسمته هيمنة بعض القيادات علي قرار الحزب وإقصاء الآخرين متهمة القيادات المعنية والتي لم تسمها، بأنها استأثرت لنفسها بالسلطة ومقدرات الحركة واقصت بقية المكونات في الحزب.

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وأشارت القيادات في بيان لها اليوم إلى أن انضمامهم إلى حركة العدل والمساواة السودانية جاء تماشيا مع المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد وأن الخطوة الهدف منها المشاركة الإيجابية في تحقيق غايات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وأضافت القيادات أن انضمامها إلى حركة العدل والمساواة السودانية تم نسبة لوجود قواسم مشتركة في الأهداف والغايات والمبادئ الأساسية.

وقال محمد يحي تاور منسق القيادات المنشقة والمتحدث باسمهم وفق ( سونا ) ان المجموعة تضم الطيب محمود حمد رئيس الحزب بولاية الجزيرة، عبد الرحمن سالم فضل رئيس الحزب بولايتي غرب كردفان وشرق دارفور، عبد السلام ابكر خاطر رئيس الحزب بولاية غرب دارفور، ضرار علي طراي منسق الحزب بولايات الشرق ، عبد الدين جمعة رئيس الحزب بولاية جنوب دارفور وآخرين.

وأشار إلي أن المجموعة أعلنت ذلك في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع قيادات من حركة العدل والمساواة منهم السلطان ابراهيم ابكر هاشم ممثل رئيس الحركة وعبد العزيز نور عشر مستشار رئيس الحركة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )