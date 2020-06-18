وصول طائرة صينية لمساعدة السودان للتصدي لجائحة كورونا

وصلت الي مطار الخرطوم اليوم طائرة صينية تحمل أدوية ومعدات طبية في إطار الجسر الجوي لمساعدة السودان للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد١٩).

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وكان في استقبال الطائرة وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين والسفير الصيني شين مين وعدد من المسؤلين والكوادر الصحية،

وقال وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين في تصريح صحفي بحسب ( سونا ) ان المساعدات التي وصلت تعتبر مواصلة لمجهود التعاون بين البلدين وهي دفعة جديدة من الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا،

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )