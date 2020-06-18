التاريخ: 18-يونيو-2020
0 مشاهدة
وصلت الي مطار الخرطوم اليوم طائرة صينية تحمل أدوية ومعدات طبية في إطار الجسر الجوي لمساعدة السودان للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد١٩).
وكان في استقبال الطائرة وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين والسفير الصيني شين مين وعدد من المسؤلين والكوادر الصحية،
وقال وزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين في تصريح صحفي بحسب ( سونا ) ان المساعدات التي وصلت تعتبر مواصلة لمجهود التعاون بين البلدين وهي دفعة جديدة من الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا،
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة صينية لمساعدة السودان للتصدي لجائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.