حميدتي يزور مناطق صناعية وسياحية اثيوبية

نظم رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد برنامجا حافلا للنائب الأول لرئيس مجلس السيادي الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي يزور اثيوبيا حاليا

وتضمن البرنامج زيارات لخمسة عشرة مدينة صناعية بمدينة اداما الصناعية في اقليم اروميا التي تبعد حوالي 100 كيلو متر عن العاصمة أديس أبابا، بجانب زيارات للأماكن السياحية والمتحف القومي والمدن السكنية الجديدة وغيرها من المنشئات الحكومية.

كما نظم رئيس الوزراء الأثيوبي وفق ( سونا ) مأدبة عشاء فاخرة للنائب الأول والوفد المرافق له في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الاثيوبيين وشهد البرنامج تبادل الهدايا وكلمات الشكر والعرفان.

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وقدم آبي أحمد خلال الزيارات شرحا وافيا لكافة الإنجازات التنموية التي تشهدها بلاده في الجوانب الاقتصادية والسياحية والبنى التحتية فضلا عن حلم الشعب الاثيوبي لبناء دولتة المستقبل.

من جانبه عبر الفريق أول محمد حمدان دقلو عن اعجابه بالنهضة والتطور الذي تشهده اثيوبيا تحت قيادة آبي أحمد مشيراً الى انه سيعمل على نقل العديد من التجارب المشرقة التي تشهدها اثيوبيا للسودان وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )