حكومة الخرطوم : تدابير صحية وإدارية تمهيداً للانتقال إلى الحظر الجزئي

التاريخ: 18-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أقر اجتماع لحكومة ولاية الخرطوم خطة لإعادة ترتيب القطاع الصحي وتأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الدواء وذلك في مرحلة الانتقال للحظر الجزئي تدريجيا، وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير الكمامات والمعقمات واللوازم الصحية الوقائية وإستئناف العمل بالوحدات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور و تشغيل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المرتبطة بحياة ومعاش المواطن. Advertisements وبحث الاجتماع، بحسب تعميم صحفي صادر عن اعلام الولاية،اطلعت عليه أخبار الخليج 365 الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية المترتبة على جائحة كورونا كواقع يتطلب اعادة ترتيب القطاع الصحي فيما يتعلق بدعم وتقوية القطاع الصحي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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