(التش) طلع من أنصار الحرية و(التغيير)!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• عندنا زول في الحلة لمن تجيب ليه سيرة ما بحبها في هذه الايام ، بعمل ليك فيها عندو أعراض (كورونا) ، بيقعد يقول ليك شاعر بي (لفة) رأس ، ونفسي (مقبوض) ، وحلقي (مسدود) – ونفسي (مارقة) من الأكل ، ما تعرف البيخارجك منو شنو؟.

• تبقى في رقبتك.

• طبعا اسوأ حاجة زول يشكى ليك من (وجع حلق) – تقوم انت تاني يوم تشكى من (وجع الحلق).

• يمسكك (وهم) ، لمن تنكر (حلقك).

• ناس المريخ – هسع أنا متأكد مية المية ، ما عاوزين زول يجيب ليهم سيرة (التش).

• لا بالغلط ولا بالصاح.

• ما بحبوا الكلام دا.

• عاوزين الموضوع يمشي عادي كدا.

• زمان ونحن (طلبة) صغار – من بنحب زول يسألنا أخر السنة ويقول ليك : يا ولد أنت جيت الكم؟.

• سؤال محرج!!.

• دا أسخف سؤال ممكن تسمعو في (المناسبات) وأنت بتغسل لي عمك.

• نسبة لظروف البلاد – والحاجات التانية الحامياني بقوم اجيب ليكم سيرة (التش) بصورة ظريفة كدا.

• عشان الموضوع يتبلع ليكم يا مريخاب ،وما يغلط عليكم.

• بجيب ليكم الكلام من فوق لي فوق.

• بهبش ليكم الكلام (هبيش) ، زي (شية الجمر) – في ناس (شية الجمر) بياكلوها في نارها ..وقت يجيبوا ليك (الفطور)..يجيبوا ليك الشطة والبصل والليمون والدكوة (وريحة) شية الجمر.

• الشية اكلوها في نارها وجابوا ليك أنت الزول القاعد حارسها (ريحتها).

• هسع أنا ح اشتغل معاكم بنفس النظرية – مراعاة لأوضاعكم الصحية.

• وأنتوا وذوقوكم بعد كدا.

• افهموها براكم.

• الفاتح النقر مدرب الهلال قال معجب جدا بالتش ورمضان عجب.

• كلام حقيقي ومنطقي.

• وما في احسن من كدا.

• دا كلام الفاتح النقر – ما كلامي أنا.

• الزول وقت تكون عاوز تقول ليه خبر ما حلو ..بتمسكو من ايدو ..وتمشي تقعد بيه في اقرب ضل ، وتقول ليه (مقدمة) ابن خلدون من طقطق للسلام عليكم.

• بعد مقدمة ابن خلدون يستحسن تدخل ليه في اغنية مصطفى سيد احمد (السمحة قالوا مرحلة) – عشان فيها كمية (مناحة) عجيبة.

• حتى لو ما كان عندها علاقة بالموضوع.

• بعد كدا لو ما فهم الزول دا أنت عاوز تقول ليه شنو؟…ادخل ليه في الموضوع وارمي ليه الخبر متل (الدرابة).

• حتى لو وقع على طولو – تعمل ليه شنو عاد بعد (السمحة قالوا مرحلة) ؟ – لو ما فهم الحاصل بعد الاغنية دي …يبقى لا خوف عليه – عشان هذا يدل على ان قلبه (ميت) ودمه (تقيل).

• لكن أنا هذه المرة سوف أبدأ ليكم من العكس يا ناس المريخ – يعني سوف ادخل ليكم في (الموضوع) ثم بعد ذلك اقول ليكم (المقدمة).

• أنا مالي ومالكم ..عشان اقعد اقول ليكم (مقدمة)…انتوا الواحد احسن يدخل ليكم في الموضوع طوالي (سهر الجداد ولا نومو).

• الجابرني شنو اقول ليكم مقدمة (ابن خلدون) – وانتوا ونحن (الشحمة والنار).

• نحن طبعا (النار) – انتوا شوفوا (الشحمة) وين؟.

• الواحد إلّا يقعد يشرح ليكم الكلام – كلمة …كلمة.

• أنا عارفكم بتداغلو ..وتعملوا فيها ما فاهمين.

• وما عارفين شيء.

• في موضوع (التش) دا مرة كتبت ليكم (ليه يا وزة ما بتعومي شايفك في الجنينة تحومي).

• الوزة دي (التش) – بالواضح كدا.

• والجنينة (المريخ).

• جنينة (فاتحة) ساكت.

• احسن الواحد يقول ليكم الحقيقة.

• مواقع المريخ في الايام الماضية تداولت هذا الخبر : (بعد تدشينه صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وجدت منشورات نجم المريخ الدولي محمد حامد التش متابعة كبيرة من أنصار النادي، ويتلقى اللاعب تعليقات وإعجاب منقطع النظير. ونشر التش على صفحته حديثا يتعلق بالتغيير ما اعتبره أنصار الأحمر إقتراب اللاعب من الرحيل في ظل الإغراءات التي يجدها ورغبة الهلال في كسب توقيعه ليكون ضربة مزدوجة إداريا وفنيا عطفا على ثقل اللاعب وتأثيره الكبير. وسلط الكاردينال مجهره على التش كما أن محمد عثمان الكوارتي الذي يرغب في طرح نفسه لمنصب رئاسة النادي وضع التش عنوانا لحملته الإنتخابية).

• انتوا يا ناس المريخ براكم بتجيبوا الكلام لي روحكم.

• التش قال كدا – اعمله شنو؟

• وقت يقولوا ليكم الكلام بتقعدوا تكوركوا وما بتستحملوا وبتزعلوا.

• والله نحن (التش) دا لو كان (كوز) ما كان مشينا عليه.

• لو قريب كوز (قريب غطا) …ما كنا قبلنا عليه.

• لو عندو أي علاقة بالكيزان كنا خليناه ليكم ..وقلنا ليكم مبروك عليكم.

• لكن التش ..براهو بفتح الباب البجيب الريح.

• البجيب الريح للمريخ ..وبجيب ليه هو (النعيم).

• التش وحسب كلامه في صفحته قال هو مع (التغيير).

• ناس المريخ فهمو كلام التش.

• طالما التش مع الحرية و (التغيير) فذلك يعني انه يخطط للانتقال للهلال – وإلّا ما جاب سيرة (التغيير) في الايام دي.

• قالها ليكم بالواضح.

• خلوا عندكم دم.

• وسيبوا الولد يشوف مستقبلو.

• ونحن ثورة (وعي).

• حرية …سلام …عدالة.

• الحاجات دي (التش) كلها بلقاها في الهلال.

• المريخاب فهمو الحاصل ..نحن ان شاءالله (الكاردينال) يكون فهم لينا القصة دي.

• والله نحن عندنا (رئيس) في الهلال التش لو كتب ليه في صفحتو (الله – الوطن – الهلال)…الكاردينال ح يقول لكن التش دا قاصد شنو؟.

• وانتوا يا مريخاب اقعدوا صدقوا الكاردينال ..لمن تلقوا (التش) و (محمد الرشيد) و (رمضان عجب) و (السماني الصاوي) في الهلال.

• يا ناس المريخ انتوا ما قالوا ليكم مجلس الهلال حوّل استاد الهلال وفندق الجوهرة الزرقاء لمنطقة (عزل).

• تفتكروا الكاردينال عمل كدا ليه؟.

• عشان يعزل ناس التش وعجب والرشيد والصاوي من المريخ.

• اها بعد كدا انا قصرت معاكم في شيء.

• والله قلتها ليكم عديل كدا.

• كشفت ليك كل حاجة.

• لموا اولادكم عليكم ..وما تخلوهم يكتبوا في صفحاتهم كلام زي دا.

• قولوا للتش ..اتقل شوية.

• ما تضيق.

• التسجيلات اتأخرت.

• يعني لسه عندك بقية ايام في المريخ.

• ما تخرب علاقاتك مع المريخاب من الآن.

• خليك عادي.

• خليك هادي.

• الهلال ملحوق.

• يا التش – اعمل فيها (دولة عميقة).

• او اعمل فيها عندك (وجع حلق)!!.

• خليك (لابد) – لمن ساعة الصفر تأتي.

• والله يا التش تجي الهلال وتلعب مع عبدالرؤوف شهرين في الهلال بالكتير كدا وتلقي نفسك في (الليغا) الاسبانية.

• الجابرك على المريخ شنو؟..كل مرة قاطع قلبك مع ناس صلاح نمر.

• يا زول شوف مستقبلك.

• وانقل حياتك.

• نحن التش واثقين فيه.

• والله نحن ما خايفين من شيء في الموضوع دا إلّا من الكاردينال.

• مشكلتنا في الكاردينال.

• يا الكاردينال انت مرة قلت لينا ساماتا.

• ومرة تانية قلت لينا الاخطر من ساماتا.

• ومرة قلت لو عاوزين ميسي ذاتو بنجيبو.

• اها نحن لا عاوزين ساماتا ولا الاخطر من ساماتا.

• ما عاوزين ميسي.

• نحن عاوزين (التش).

• جيب لينا (التش) في الهلال – عشان شايف كشافاتكم دي اضاءتها بقت ضعيفة.

• كشافات الهلال دي ما بتستعدل إلّا اذا جبتوا ليها (التش).

• والتش قال ليكم انا مع الحرية و(التغيير).

• اها تاني يعمل ليكم شنو.

• يدخل ليكم في (لجان المقاومة).

• والله نحن عاوزين (التش).

• ادفعوا فيه من المليار لغاية 50 مليار.

• اصلو ما كتيرة فيه.

• التش احسن لينا من الطابق التاني.

• احسن لينا من ساماتا.

• ما عاوزين لينا (محترف).

• المحترف يجبوه من العراق يصوره ..ويعملوا معاه حوار في قناة الهلال ويرجعوه اهلو.

• نحن فترنا من الكلام دا.

• نحن عاوزين (التش).

• جيبوا لينا (التش) واسألونا من الباقي.

• طبعا في ناس بقولوا ليك التش بعطّل اللعب.

• ما يعطلو !! تقول نحن من (عجلتنا) بنلعب في كأس العالم.

• وفي ناس بقولوا ليك التش بعقّد اللعب.

• ما يعقدو !!…انتوا في زول قال ليكم (حلحلوه).

• سيبونا عليكم الله.

• وفي ناس كمان بقولوا ليك التش جسمو كعب.

• كأن الشغيل وصلاح نمر اصحاب الاجسام (القوية) بيلعبوا في الدوري الانجليزي.

• انتوا ما شفتوا عبدالرؤوف بعمل في شنو؟.

• جيبوا لينا (التش)..وابعدوا بعيد.

• شفتوا صفوف الرغيف ..وصفوف البنزين والغاز ..ح تشوفوه في استاد الهلال.

• من الساعة تسعة صباحا ح تلقوا الناس في استاد الهلال.

• ولا بنتأخر.

• الكاردينال قالوا فترته سوف تنتهي يوليو القادم – ورئيس الهلال اعلن عدم الترشح كما قيل ..(وإن كنت اشك في ذلك).

• إذا لم يترشح الكاردينال لرئاسة الهلال – المتضرر من ذلك ناس جمال فرفور وطلال الساتة وايلاف عبدالعزيز ..ناس (يلا نغني).

• الهلال ما متضرر.

• المهم إذا كان الكاردينال ما عندو نية للترشح …احسن حاجة يختم بيها في الهلال (التش).

• والرئيس القادم للهلال اذا كان شخص اخر غير الكاردينال احسن حاجة يبدأ بيها (التش).

• قلت ليكم المفيد.

• وتاني ما بعيد كلامي دي.

• عشان ناس المريخ ما يتحسسوا.

• نمشي على المقدمة.

• قبيل أنا قلت ليكم ح اعكس ليكم الحكاية.

• طبعا المقدمة ما عندها أي علاقة بالموضوع.

• زي (الكرفتة) مع الجلابية والعمة.

• مرة مشينا (للتميح ود الجضل) – كان عازم ليه ناس.

• (التميح ود الجضل) جاب للناس في الغداء – بامية مفروكة وعدس وفاصوليا وسلطة اسود و(ديك رومي) كبير محمّر في نص الصينية.

• الناس طبعا تلقائيا في الصينية نشنت على (الديك الرومي).

• التميح ود الجضل ..قبل ما الناس تنزل على (الديك) ..قال للناس يا جماعة معليش (الديك الرومي) دا عندو كورونا.

• الناس بصورة تلقائية كدا قبلوا على (البامية المفروكة).

• عمكم (التميح ود الجضل) – جبد ليك (الديك الرومي) ونزل ليك فيه..وقال للناس كورونا مع كورونا ما بتعمل حاجة.

• جابوا (الحلو) – الجماعة قبلوا ليك على (الجلي).

• (التميح ود الجضل) ثبتهم ليك ..وقال ليهم (الجلي) دا معمول بي لبن (ماعز) خالطت ليها (تور) في جنينة (التكم ود سعد) عندو (كورونا).

• التلم ود الياس …خطف ليك (الجلي) وقال للتميح ود الجضل – يمين لو (الماعز) جاتني هنا بي تصريح من ناس الصحة يؤكد اصابتها بالكورونا.. (الجلي) دا ما بخليه.

• كفاية (الديك الرومي)!!.

• التلم ود الياس لغف ليك (الجلي) زي (الرصيد) البنزل في التلفون بالغلط !!.

• الشيء المحيرني ناس (التبيع ود عمر) جاهم (حرامي).

• الحرامي عندو (كورونا)…شال منهم (دهب المدام) و (20) مليون و(4) تلفونات الجلاكسي.

• هسع الحرامي حايم في السهلة ..و(التبيع ود عمر) هو واولاده السبعة وزوجته والشغالة في (الحجز)!!.

• …………..

• ترس اخير /

• عودة العالقين في المريخ – التش ورمضان عجب واحمد بيبو والسماني الصاوي.

• التش يا هلالاب ..قالها ليكم ظاهرة ..(كم مرة لاقيتك أنا ولمحت ليك بالحب كمان)…والله على كدا التش طلع هلالابي اكتر من (صحاف النيلين).