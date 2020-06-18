ضر كده الكاردينال بقى سياسي !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* (ضر كده) ستأتي الديمقراطية عن طريق (الكاكي) .
* و(ضر كده) تحول الكاردينال من الرياضية إلي السياسة .
* و(ضر كده) البلد دي شبر واحد لقدام ما بتمشي .
* والله صحي .
* بشكل لافت ظهرت السرقات الليلة مجددا .
* عودة السرقات الليلة من أبرز إفرازات الحظر الحاصل .
* الخيارات أمام الناس أصبحت هي : (تسرق أو تموت) .
* أصحاب الإيمان القوي اختاروا (الموت) وأصحاب الإيمان الضعيف اختاروا (السرقة) .
* أما الذين (يدهم في الموية) اختاروا تمديد الحظر .
* حاجة تكسف .
* تلاشي المغني محمد البدوي أبو صلاح سريعا بعد أن تألق بترديده لاغنيات (جده) وأغنيات عثمان حسين .
* محمد البدوي الذي هو ماهر جدا في العزف علي العود لم يتم اعداده بالشكل السليم حتي يصمود أمام النجومية والشهرة ولذلك سقط الان سهوا وكذلك (الشاب سعد) .
* من حسنات (الطفل) محمد البدوي أبو صلاح أنه (يضرب) أوتار العود بشكل إحترافي أكثر من صلاح أدريس .
* أكثر فئة مستفيدة من الحظر هم التجار .
* التجار زادوا الأسعار (دبل) والحكومة شغالة تتفرج عليهم.
* لو قامت ثورة جديدة سيكون سببها الأول والأخير هو (السوق) .
* ما يقوم به التجار ضد حكومة حمدوك أخطر من الذي يقوم به الكيزان .
* وبمناسبة التجار .
* عندما كانت الدنيا بخيرها كان (الدولاب) أربعة ضلف .
* والان اصبح الدولاب من ضلفتين .
* وذات الدنيا لما كانت بخيرها كان (الدولار) بجنيهين والان اصبح الدولار بي ١٥٠ جنيه !!
* لا أعرف من الذى تغير (الدولاب والدولار ولا نحنا ولا الجنيه) ؟؟
* ولكن الحاجة الأنا متأكد منها أنو الجنية بقي لو وقع في البلاط ما بعمل صوت .
* الهوان الذي بلغه الجنيه مثير للشفقة .
* وغايتو جنس غايتو .
* وضح إن الفنانين الشباب يترددون علي (البوتيكات) أكثر من (الفنانات) .
* زمان مافي (راجل) بيدخل ليهو بوتيك وهسه أخشي أن أقول : مافي (بت) بتدخل ليها بوتيك.
* من لوازم (الرجوله) الخشونة و(الغباشه) .
* الراجل لازم يكون خشن وذلك لان (تنعيم الجسم) من صفات النساء .
* هذه المعلومة نهديها لانصاف الرجال .
* حالة الميوعة الحاصلة يجب أن يتم حسمها بالقانون .
* تحفظنا على قانون النظام العام وكثير من فقراته ولكن ما نشاهده الآن يستجوب النظام العام .
* معقولة ولد ما تفرزو من البت إلا بالشنب ؟
* صدق أبو السيد عندما قال مغنيا ( في هذا الزمن تف يا دنيا تف ) .
* و..و..
* والله في.
كانت هذه تفاصيل خبر ضر كده الكاردينال بقى سياسي !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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