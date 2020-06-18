ضر كده الكاردينال بقى سياسي !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* (ضر كده) ستأتي الديمقراطية عن طريق (الكاكي) .

* و(ضر كده) تحول الكاردينال من الرياضية إلي السياسة .

* و(ضر كده) البلد دي شبر واحد لقدام ما بتمشي .

* والله صحي .

* بشكل لافت ظهرت السرقات الليلة مجددا .

* عودة السرقات الليلة من أبرز إفرازات الحظر الحاصل .

* الخيارات أمام الناس أصبحت هي : (تسرق أو تموت) .

* أصحاب الإيمان القوي اختاروا (الموت) وأصحاب الإيمان الضعيف اختاروا (السرقة) .

* أما الذين (يدهم في الموية) اختاروا تمديد الحظر .

* حاجة تكسف .

* تلاشي المغني محمد البدوي أبو صلاح سريعا بعد أن تألق بترديده لاغنيات (جده) وأغنيات عثمان حسين .

* محمد البدوي الذي هو ماهر جدا في العزف علي العود لم يتم اعداده بالشكل السليم حتي يصمود أمام النجومية والشهرة ولذلك سقط الان سهوا وكذلك (الشاب سعد) .

* من حسنات (الطفل) محمد البدوي أبو صلاح أنه (يضرب) أوتار العود بشكل إحترافي أكثر من صلاح أدريس .

* أكثر فئة مستفيدة من الحظر هم التجار .

* التجار زادوا الأسعار (دبل) والحكومة شغالة تتفرج عليهم.

* لو قامت ثورة جديدة سيكون سببها الأول والأخير هو (السوق) .

* ما يقوم به التجار ضد حكومة حمدوك أخطر من الذي يقوم به الكيزان .

* وبمناسبة التجار .

* عندما كانت الدنيا بخيرها كان (الدولاب) أربعة ضلف .

* والان اصبح الدولاب من ضلفتين .

* وذات الدنيا لما كانت بخيرها كان (الدولار) بجنيهين والان اصبح الدولار بي ١٥٠ جنيه !!

* لا أعرف من الذى تغير (الدولاب والدولار ولا نحنا ولا الجنيه) ؟؟

* ولكن الحاجة الأنا متأكد منها أنو الجنية بقي لو وقع في البلاط ما بعمل صوت .

* الهوان الذي بلغه الجنيه مثير للشفقة .

* وغايتو جنس غايتو .

* وضح إن الفنانين الشباب يترددون علي (البوتيكات) أكثر من (الفنانات) .

* زمان مافي (راجل) بيدخل ليهو بوتيك وهسه أخشي أن أقول : مافي (بت) بتدخل ليها بوتيك.

* من لوازم (الرجوله) الخشونة و(الغباشه) .

* الراجل لازم يكون خشن وذلك لان (تنعيم الجسم) من صفات النساء .

* هذه المعلومة نهديها لانصاف الرجال .

* حالة الميوعة الحاصلة يجب أن يتم حسمها بالقانون .

* تحفظنا على قانون النظام العام وكثير من فقراته ولكن ما نشاهده الآن يستجوب النظام العام .

* معقولة ولد ما تفرزو من البت إلا بالشنب ؟

* صدق أبو السيد عندما قال مغنيا ( في هذا الزمن تف يا دنيا تف ) .

* و..و..

* والله في.