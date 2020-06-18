بصراحة خجلت ليكم.. بقلم معاوية الجاك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* الخبر التالي نُشِر بصحيفة الصيحة أمس ويقول : (تُفيد متابعات خاصة أنّ المحامي التركي الذي تولى إدارة ملف قضية المريخ بمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد قرارات لجنتي المسابقات والاستئنافات الخاص بقضية مباراة مريخ الفاشر الشهيرة في ختام ممتاز ٢٠١٨، تقدّم في الأيام القليلة الماضية بشكوى لـ”فيفا” ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم، طالب من خلالها بتحويل الاتحاد السوداني للجنة الانضباط وتوقيع عقوبات عليه لعدم التزامه بمنح المريخ ما دفعه من رسوم في تلك القضية بعد أن كان المريخ كسب الاستئناف. وبحسب مصادر موثوقة بحسب صحيفة الصيحة، فإنّ المحامي التركي استفاد من التفويض الممنوح له في وقت سابق إبان قضية مباراة مريخ الفاشر ليتقدم بالشكوى ضد الاتحاد السوداني، وأكدت المصادر أنّ مجلس المريخ فُوجئ بالخطوة ولم يعلم بها إلا بعد استلام نسخة من الشكوى أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم للنادي عبر الإيميل الخاص بالمريخ وهو ما أثار غضب المجلس.. وتفيد متابعات (الصيحة) أن المريخ يتجه لإلغاء التفويض الممنوح للمحامي التركي، واتهم أعضاء في المجلس بعض الجهات بالوقوف وراء الشكوى الأخيرة لإحداث فتنة وخلاف بين مجلس المريخ واتحاد الكرة لأغراض انتخابية، وأشاروا الى أن هنالك تنسيقا كاملا بين المريخ والاتحاد لتتويج النادي بلقب ٢٠١٨ ومنحه مستحقاته المالية وأن جائحة كورونا تسببت في تأخير تنفيذ تلك الخطوات)

* الخبر أعلاه يكشف سوء الحال الإداري في المريخ ونحن نعيش عهد هذا المجلس الضعيف وهو يتودد للإتحاد العام بطريقة قبيحة لا معنى لها ولا ندري داعياً أو مبرراً واحداً لها

* الإتحاد العام الذي ظل يترصد بالمريخ عبر إستهداف لاعبيه (العقرب مثال) لا يستحق المعاملة الحسنة بل يستحق المعاملة بطريقة أسوأ لأنه لم يقُم بالدور المطلوب منه في إدارة النشاط الرياضي بالصورة المطلوبة مع أن الواجب يحتم على الإتحاد رعاية عضويته ومعاملتها بصورة ترتكز على تسهيل مهامها بدلاً من وضع العراقيل كما يفعل إتحاد شداد

* بأي منطق يمارس مجلس المريخ العطف على إتحاد شداد بسبب شكوى المحامي التركي الصحيحة والتي تطالب الإتحاد بمنح المريخ حقوقه ؟

* هل يرى مجلس المريخ أن الإتحاد العام يستحق العطف وحالة (الحِنية) التي أظهرها عقب وصول شكوى المحامي التركي ؟

* هل يريد مجلس المريخ مجاملة كمال شداد وإتحاده على حساب حقوق المريخ التي نالها بموجب قانون والسبب فيها ما مُورِس على المريخ من ظلم في قضية شكوى مباراة مريخ الفاشر الشهيرة ؟

* ألا يستحي مجلس المريخ من نهجه الغريب والقبيح وهو يخطط لسحب التفويض الممنوح للمحامي التركي الذي وضح أنه حريص على حقوق المريخ أكثر من مجلسه.

* هل هناك تعامل سِري بين مجلس المريخ والإتحاد العام على حساب حقوق المريخ الكيان ؟

* غريب أمر هذا المجلس والذي ظل يمارس الخنوع والإنكسار أمام إستهداف الإتحاد العام للمريخ ونستدل بما ظل يواجهه لاعب الفريق بكري المدينة لدرجة إضطراره للتجوال لممارسة كرة القدم خارج السودان ومن قبل حرم شداد وبقرار فردي المريخ من خدمات العقرب في مباراة أفريقية أمام بطل بتسوانا رغم أن اللاعب موقوف داخلياً ليفقد المريخ خدماته ويغادر البطولة الأفريقية من مرحلة الدور التمهيدي وهناك قضية مباراة المريخ ومريخ الفاشر التي كسبها المريخ عبر محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وغيرها من حالات الترصد القبيح من إتحاد شداد للمريخ

* ما يدعو للضحك والسخرية هو حالة (الغضب) التي إعترت مجلس المريخ بسبب التصرف السليم للمحامي التركي بتقديمه لشكوى ضد الإتحاد العام وليت هذه الغضبة لأجل حقوق المريخ ولكنها للأسف لأجل خاطر من ظل يستعدي ويستهدف المريخ بصورة قبيحة جداً

* من الواضح أن ما نعايشه من إنكسار وتودد وخنوع من مجلس المريخ جبروت وغطرسة الإتحاد العام له مسببات لمجلس المريخ ولكنها تعني الضعف الوهوان للمجلس في نظر جمهور المريخ العظيم

* المريخ وعبر تأريخه الطويل عُرِف بالإداريين الأقوياء الذين لا يعرفون الإنكسار أمام غطرسة وفوضى الإتحاد ولكن في عهد هذا المجلس عرفنا الخنوع والهوان

* بصراحة خجلت ليكم يا مجلس المريخ.

*توقيعات متفرقة* ..

* أخيراً أنهى مجلس المريخ أزمة مستحقات المحترف دونو كوكو نهائياً وبالأمس تم تسليم وكيله مبلغ (20) ألف دولار وهو المبلغ المتفق عليه بين الطرفين ومعروف أن المطالبة كانت (45) ألف دولار وتمت عملية تسوية ليصل المبلغ إلى (20) ألفاً من الدولارات

* إغلاق ملف دونو يعتبر أكبر إنجاز لمجلس المريخ منذ إنتخابه قبل حوالي العامين والنصف

* المريخ كان مهدداً بعقوبة الحرمان من خوض التسجيلات الداخلية والخارجية لثلاث فترات حال لم يتمكن من الوفاء بمستحقات التوغولي دونو ولكن الحمد لله تم إنهاء الصداع الذي أرق أهل المريخ كثيراً والسبب في ذلك هو الفقدان المطلق للثقة في قدرة المجلس على مواجهة القضية والتجارب والمواقف أكدت فقدان هذه الثقة خاصة في سوداكال الذي أشبع أهل المريخ في الوعود البيضاء دون إنجاز بالوفاء

* إنتهت أزمة دونو ولا ندري هل إستعان المجلس بعائد المريخ من قضية كاس طرف الإتحاد العام أم من أين تصرف لأن سوداكال الذي نعرفه لا يمكن أن يدفع مبلغ العشرين الفاً من الدولارات

* بطرف الإتحاد العام ما لا يقل عن الأربعين ألفاً من الدولارات عائد من قضية كاس الشهيرة والتي كسبها المريخ مؤخراً ومنحته كأس ممتاز 2018 ولم نسمع بإستلامها حتى اللحظة ولا ندري عنها شيئاً

* بقدر ما إنتقدنا المجلس كثيراً حين أخفق فمن حقه علينا أن نشيد به وهو يستحق الشكر على إغلاق ملف التوغولي رغم أن ذلك من أبسط واجباته تجاه المريخ ما دام تصدى لمهمة إدارة النادي

* المهم أن معضلة المريخ وحرمانه من التسجيلات قد إنتهت ونتمنى من المجلس القيام بما يليه من إستحقاقات تتعلق بإعادة قيد مطلقي السراح بقيادة رمضان عجب ومحمد الرشيد

* ثمة جزئية مهمة جداً جداً نلفت لها إنتباه مجلس المريخ وهي أن إغلاق ملف اللاعب دونو كوكو يجب ألا يعني إغلاق ملف القضية نهائياً على المستوى الداخلي وهنا نعني ضرورة ملاحقة قضية ضياع المخالصة القديمة ولا بد من ملاحقة القضية حتى نهايتها وعكس أي نتيجة للرأي العام المريخي فهي ليست قضية خاصة بأحد أفراد المجلس بل هي حق عام يخص المريخ وجمهوره وما تم دفعه في المخالصة القديمة من مال المريخ وليس من جيب أحد الإداريين

* ملاحقة قضية دونو مهم حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى وحتى ينتبه القائمون على أمر الإدارة في المريخ

* نشدد على ضرورة وحتمية أن يظل ملف المخالصة القديمة للاعب دونو مفتوحاً دون إغلاق لأنه يعني الكثير بالنسبة لشعب المريخ

* ملف مخالصة التوغولي يكشف الحال الإداري المائل في المريخ وكيف يُدار نادٍ كبير وعظيم مثل المريخ بهذه الطريقة المسخرة والفضيحة

* ما هو ذنب المريخ في أن يسدد مستحقات لاعب مرتين من المال الخاص للمريخ ؟

* وحتى لو تم تسديد المخالصة الأخيرة من جيب أحد الأفراد فهي تعني أن هناك عشوائية وفوضى في طريقة إدارة الوضع في المريخ

* لا تغلقوا ملف المخالصة القديمة وأتركوه مفتوحاً ولا تعجزوا عن التقصي حوله حتى الوصول إلى الحقيقة وعكسها لجمهور المريخ.