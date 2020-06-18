درس كاردينالي لسوداكال !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مفاجأة كبيرة من الحجم العائلي فجرها اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال في وجه جماهير الأزرق واقطابه ورموزه واعلامه بل في وجه الوسط الرياضي عامة باعلانه الترجل عن رئاسة النادي الكبير وعدم الترشح في الانتخابات القادمة والتي كما هو معروف بدأت نيرانها مشتعلة منذ اكثر من عام لاسيما في الاعلام الأزرق الذي ظل منذ فترة ليست بالقصيرة يمارس قدرا كبيرا من الاستقطاب الحاد بين فريق الكاردينال وفريق محمد عثمان الكوارتي وانصاره وكل فريق لايقصر في الكيل بالميزان الثقيل من الاتهامات والصاقها بالطرف الاخر !

اشرف الكاردينال ظل محل خلاف وشد وجذب في مجتمع الهلال بعد عام واحد من توليه رئاسة النادي ولكن مع ذلك ظل مجتمع النادي الأزرق يحفظ له الكثير من الاعمال الكبيرة التي قام بها لمصلحة النادي وجماهيره في مقدمتها اعادة بناء الاستاد علي احدث طراز و الذي يطلق عليه الجوهرة الزرقاء واصبح مفخرة للاهلة وللسودان عامة ،، كذلك لايمكن لاحد في مجتمع النادي الأزرق واعلامه ان ينكر تأسيسه لقناة النادي التي أصبحت في فترة قصيرة تنافس أفضل القنوات السودانية حاليا وايضا سخائه المستمر في دفع مبالغ طائلة بالجنيه والدولار الحار للتعاقد مع أفضل النجوم المحليين والمحترفين الاجانب والمدربين وكان آخر ماقام به تسديد مستحقات التونسي نبيل الكوكي حتي لايتعرض الهلال لعقوبات من الفيفا التي لجأ اليها المدرب الكوكي متظلما !!

كل ماقدمه الكاردينال من دعم مالي وعيني ومعنوي طوال رئاسته لنادي الهلال لم يثنيه عن اتخاذ قرار عدم ترشحه في الانتخابات القادمة بينما نجد الطرف الاخر من القمة سوداكال لم يقدم اي حاجة تذكر للمريخ ومع ذلك يعمل مع شلته الحاكمة بفبركة نظام أساسي عبر جمعية عبثية حتي يبقي جاثما علي صدر المريخ وانفاس جماهيره لدورة انتخابية اخري !!

فهل من ينصح الرئيس غير المعترف به في العرضة جنوب بالاستفادة والتعلم من درس الكاردينال بالرحيل والمخارجة من تلقاء نفسه قبل ان يرميه شعب المريخ في مزبلة التاريخ ؟