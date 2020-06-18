محسن سيد : أندية الممتاز لم تمنح مُدرِّبيها رواتبهم

الخليج 365 : قال المدير الفني لمريخ الفاشر محسن سيد، إن اندية الدوري الممتاز تمر بظروف مالية بالغة التعقيد بسبب انتشار وباء كورونا في العالم وتوقف النشاط الرياضي.. واوضح سيد في تصريح (للصيحة)،أن معظم مدربي الدوري الممتاز غاضبون من مجالس ادارات الأندية بسبب عدم الوفاء بتسليم رواتبهم واعتذارها بتوقف النشاط الرياضي.. واضاف: الحال ينطبق على مريخ الفاشر الذي يقود تدريبه.. وتمنى سيد أن تفي الأندية بتسليم المدربين رواتبهم المتأخرة حتى يستقر الموسم إن كتبت له العودة في الفترة المقبلة.

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