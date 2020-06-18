ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في السودان إلى 487 والإصابات إلى 8020

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الخميس 18 يونيو 2020
أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفاع إجمالي عدد الوفيات به إلى 487 حالة والإصابات إلى 8020 حالة.
ونشرت وزارة الصحة السودانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي ليوم الاثنين الماضي، والذي أوضح تسجيل عشر حالات وفاة جديدة و 280 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 2966 بعد تعافي 146 شخصا.
وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
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