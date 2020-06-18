شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توجه الفريق اول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، صباح اليوم الى ولاية غرب كردفان ، على رأس وفد رفيع يضم وزير الحكم الاتحادي يوسف ادم الضي وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة ، في زيارة تستغرق ثلاثة ايام.

وسيعقد عضو مجلس السيادة والوفد المرافق لقاءا مع حكومة الولاية للاطلاع على مجمل الاوضاع السياسية والامنية والصحية ، كما يلتقي الفعاليات السياسية والادارة الاهلية والاعيان .

ويزور الفريق اول ركن كباشي والوفد المرافق محليات الولاية ويشهدون التوقيع على اتفاق بين مكونات ولاية غرب كردفان من اجل الحفاظ علي السلم والتعايش والتسامح الاجتماعي وحفظـ الامن والاستقرار بالولاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بقيادة الفريق كباشي .. وفد رفيع إلى غرب كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.