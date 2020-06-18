قيادي بالتغيير : إجراءات دقلو لن تحل المشكلة الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قلل عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير كمال كرار من الإجراءات التي اعلنها رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق ركن محمد حمدان حميدتي لمحاربة تجار العملة ووصفها بالعادية لجهة أنها تعد اجراءات امنية وادارية وليس لها علاقة بنظريات الاقتصاد ، وقطع بأن هذه الإجراءات لن تحل المشكلة الاقتصادية باعتبار أنها تعالج النتائج فقط ولا تعالج الاسباب الحقيقية لارتفاع الدولار.

وارجع كرار اسباب ارتفاع الدولار إلى الطلب العالي عليه وأردف بعد هذا الطلب لم تقلص الواردات ولم يتم ترشيدها ، بجانب إستمرار القرارات التي اتخذت من الحكومة البائدة والحكومة الحالية والتي تتمثل في السماح للشركات للمتاجرة في الدولار من السوق الاسود وبيعه للبنك المركزي الأمر الذي زاد من الطلب عليه .

و قال كرار لـ(الجريدة ) هنالك أسباب أخرى أدت لتراجع الجنيه امام الدولار منها تلويح الحكومة باتخاذ اجراءات مثل تعويم الجنيه ، الامر الذي قاد التجار للمضاربة بالدولار وتشجيعهم عليه ، مؤكدا أنها مثل هذه الاجراءات مضرة ولن يتوقف نتيجتها تدهور الجنيه ، وجدد مطالبته بضرورة إنشاء بورصة للذهب.

وقلل كرار من الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة الخاصة بتحرير الذهب والسماح بتصدير الذهب عبر مطار الخرطوم من قبل المصدرين ، واعتبر أنها تعني السماح لمهربي الذهب تهريبه جهارا وامام اعين الحكومة ، وفي وضح النهار حيث اعطتهم الضوء الاخضر للتهريب بهذه الخطوة وزاد هذه خطوة (ما كويسة) ولفت الى انها تلقي بظلالها السالبة على الاقتصاد وتزيد من ارتفاع الدولار .