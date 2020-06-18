شقيق البرهان: لایمکن ان أعود قاضیا وشقیقي الأصغر رئیسا لمجلس السیادة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: کشف مولانا حسن البرهان شقیق رئیس المجلس السیادي عبدالفتاح البرهان الذي اعید للخدمة قاضیا للمحکمة العلیا برفقة عدد ٢٥ من المفصولین ابان حکومة الانقاذ عن الأسباب التی دفعت به للاعتذار عن العودة للخدمة، وقال فی تصریح ل ”السودانی الدولیه”: “لایمکن ان أعود قاضیا وشقیقي الأصغر رئیسا لمجلس السیادة وقائد اعلی للقوات المسلحة” واضاف: “صحیح ماتم رد اعتبار لي ویکفیني هذا غیر انني أرید ان أبعد نفسی عن شبهة المحسوبیة وارید أن أرسي بإعتذاري هذا أدب جدید في الشفافیة وسیادة حکم القانون واسد الثغرات والذرائع خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة خطرة هذه الفترة”. وزاد :”صحیح اللجنة أعادتني بعد أن بحثت فی ملفات المفصولین ابان حکم الانقاذ ولا أحد یستطع التشکیک فی هذا لکن لابد ان نرسي دعائم الشفافیة حتی نضع البلاد في طریق الحریة والسلام والعدالة”.

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