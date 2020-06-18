مبادرة لمقاطعة اللبن والبيض والفراخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: طالب عدد من المواطنين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة (٣)سلع ارتفعت اسعارها مؤخرا لمعدلات غير مسبوقة تشمل ( اللبن والفراخ وييض المائدة) لمدة شهر ابتداء من منتصف يونيو لالزام المنتجين والسماسرة. على خفض الأسعار ٫ للسعر الذي يفرضه المستهلك وإلا فستتعرض منتجاتهم للفساد

ونوه لامكانية التراجع عن المقاطعة في المدة المذكورة حال تراجع الأسعار الى(١٥٠) جنيها لطبق البيض و (25) جنيه لرطل اللبن و(200) جنيه للفراخ واكدوا ضمان نجاح المبادرة باطلاقها بولايتي عطبرة والجزيرة ومن ثم الخرطوم تحت شعار (“#لا_للغلاء

#الطمع_ودّر_ما_جمع )

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