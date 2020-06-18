عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 18 يونيو 2020 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

نبيل أديب: لا نقبل أن يملي علينا أحد مهما كانت مكانته

الصحة: ارتفاع حالات الاصابة بكورونا لـ (280) والتعافى لـ(146)

قيادي بالتغيير : تحرير الذهب تهريب في وضح النهار وأمام اعين الحكومة

احتجاجات في القضارف تطالب بإطلاق سراح الأمين داؤود

أهالي قرية ماو: نتعرض لهجمات ومضايقات من مجموعات مسلحة

السودان يطالب بإحالة الملفات الخلافية حول سد النهضة لرؤساء الوزراء الدول الثلاث

تمديد حظر التجوال لعشرة ايام بنفس توقيتاته الحالية

الحكومة تعلن تفويج السودانيين العالقين بالخارج اعتباراً من الأحد المقبل

حمدوك يجري مشاورات واسعة حول مؤتمر برلين لمساعدة السودان

الوطن :

– تمديد حظر التجوال (10) أيام والسماح بإستثناءات جديدة .

– إرتفاع غير مسبوق للتضخم في شهر مايو .

– في زيارة مفاجئة… حميدتي يصل أديس أبابا ويلتقي أبي أحمد .

– نقص في أوزان الخبز والحكومة تتخذ تدابير لمراقبة السلع المدعومة .

– تسجيل خمس حالات إصابة بكورونا بالشمالية .

التيار :

– قرار إستيراد الذرة الشامية يثير غضب المزارعين .

– في زيارة مفاجئة: دقلو يجري مباحثات بأديس أبابا .

– مفاوضات سد النهضة… إحالة الملف لرؤساء الوزارات .

– تمديد الحظر الشامل ل (10) أيام والسماح بإعادة العالقين بمصر .

– قرارات وتدابير لمراقبة ومتابعة السلع المدعومة بالخرطوم .

– رقم قياسي للتضخم في شهر مايو .

– الشمالية: إصابات كورونا تصل إلي (35) و (7) حالات وفاة .

– إجتماع برئاسة حمدوك يقر خطة جديدة بشأن ميناء بورتسودان .

أخبار اليوم :

– ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى السودان إلى (7740) حالة، متضمنة (477) حالة وفاة .

– النائب الاول لرئيس مجلس السيادة يصل اثيوبيا .

– اتفاق بين السودان وبلاروسيا لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري .

– ولاية الخرطوم : قرارات وتدابير لمراقبة ومتابعة السلع المدعومة .

السوداني :

– حميدتي في إثيوبيا لإنقاذ مفاوضات سدّ النهضة .

– نيابة خاصة بمخالفات استخدام السلع الاستراتيجية .

– الضي يدعو قوى التغيير للانسجام مع حكام الولايات .

– الجهاز المركزي للإحصاء : ارتفاع معدل التضخم .

– حمدوك: محفظة توفير السلع ستسهم في إستقرار سعر صرف الدولار .

الصيحة :

– إختفاء تجار العملة .

– إرتفاع التضخم إلي (114%) .

– حميدتي يبحث مع آبي أحمد بأديس أبابا الحدود .

– ترتيبات لتحديد موعد إمتحانات الأساس بالخرطوم .

– قرارات وتدابير لمراقبة السلع المدعومة .

– تمديد الحظر ل(10) أيام بالخرطوم .

– الحكومة تعلن تفويج السودانيين العالقين بالخارج .

– تقرير أوربي يكشف أسباب جمود التحول المدني بالسودان .

– الصيحة تنفرد… سليم يضع المريخ في مواجهة جديدة مع (الفيفا) .

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السوداني الدولية :

– تمديد الحظر لعشرة أيام بجانب إستثناءات جديدة .

– (3) وفيات و(9) اصابات جديدة ب(كورونا) في البحر الأحمر .

– مجلس الأدوية يشرع في انفاذ حملات لمحاربة الغش والغلاء .

– الصحة (305) إصابة جدیدة بفایروس کورونا .

اليوم التالي :

– مجلس الأمن والدفاع يسمح بعودة العالقين إعتباراً من الأحد المقبل .

– الشركة السودانية للتعدين تفتح فرصاً جديدة لإستيعاب الشباب .

– منظمة الصحة العالمية تتابع بقلق الطفرة الجديدة لكورونا .

– الكاردينال.. أحلام لم تكتمل وسوداكال لا يَمل .

آخر لحظة :

– التفاصيل الكاملة لتمديد الحظر حتى 29 يونيو المقبل .

– احتجاجات في القضارف تطالب بإطلاق سراح الأمين داؤود .

– توجيه لملاك عيادات الأسنان بضرورة التوجه إلى مباني الإدارة لاستلام موجهات العمل .

– زيادة أسعار السلع في السودان بنسبة (700%) .

– النيل الابيض تطلب من أولياء امور طلاب الأساس توفير (كمامات) .

القوات المسلحة :

– مجلس الأمن والدفاع:تمديد الحظر بصورته الحالية لـ(10) أيام بالخرطوم .

– وفدا الحكومة والحركات يواصلان التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية .

– مجلس السلم والأمن الإفريقي يثمن جهود الحكومة لتحقيق السلام .

– قرارات وتدابير لمراقبة السلع الاستراتيجية بالخرطوم .

صوت الأمة :

– إبراهيم الأمين لـ(صوت الأمة) التفاوض في جوبا انحرف عن المسار المطلوب .

– إحالة خلافات سد النهضة لرؤساء الوزراء بالدول الثلاث .

– لجنة الطوارئ تمدد الحظر 10 أيام أخرى .

النيل الدولية :

– الخرطوم تمدد حظر التجوال لعشرة ايام اضافية .

– في زيارة رسمية ليومين.. حميدتي يصل اثيوبيا .

– السودان: محادثات سد النهضة لا علاقة لها باتفاقية 1959 .

– احالة الملفات الخلافية بشان سدالنهضة لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث .

– انطلاق تفويج العالقين ابتداءً من الـ21 يونيو عبر مطار الخرطوم .