تمديد الحظر يضع الممتاز في مهب الريح

الخليج 365 :

بات استكمال الموسم الرياضي الحالي في كف عفريت بعد البيان الذي أصدرته لجنة الطوارئ الصحية مساء اليوم والذي أعلنت بموجبه تمديد الحظر الذي كان يفترض أن ينتهي يوم غدا الخميس حتى يوم ٢٩ يونيو الجاري .. وكان الإتحاد السوداني لكرة القدم يترقب نهاية فترة الحظر المعلنة سابقا ليحدد حال تم رفعه رؤية استكمال الموسم على أن يتخذ قراره الأخير عقب اجتماع مرتقب الإثنين المقبل مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة .. غير أن قرار تمديد الحظر حتى خواتيم الشهر الحالي جعل حسابات استكمال الموسم معقدة للحد البعيد إن لم تكن مستحيلة بعد أن حدد الكاف شهر أكتوبر من العام الحالي موعدا لانطلاقة الموسم الجديد من المسابقات القارية للأندية.. ويتوقع أن يشرع الاتحاد في بحث ترتيبات إلغاء الموسم في أول إجتماع قادم والبدء على الفور في ترتيبات الموسم الجديد بتحديد موعد رسمي للتسجيلات الرئيسية وفترة الإعداد مع تحديد موعد إنطلاقة الموسم الجديد الذي يتوقع أن ينطلق في مطلع سبتمبر .