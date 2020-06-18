أسماء مستشفيات تستقبل حالات الجهاز التنفسي في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن أسماء مستشفيات بإمكانها إستقبال حالات الجهاز التنفسي ومجهزة بنظام الفرز وبها عنابر عزل ملحقة وهي ( النو، أمدرمان ، بحري ، أحمد قاسم، شرق النيل ، التميز، إبراهيم مالك، الشرطة ومستشفى الفيصل.

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