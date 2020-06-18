أين أرخص بنزين في العالم؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت وكالة الطاقة العالمية أن متوسط سعر البنزين خلال العام الماضي انخفض بنسبة 2% مقارنة بالعام الذي قبله وبلغ 0.91 دولار للبرميل.

ووفقا لتقديرات الخبراء فإنه كان من الممكن شراء أرخص بنزين في العالم في إيران، حيث بلغ متوسط سعر لتر البنزين العام الماضي 0.24 دولار فقط للتر.

فيما كان أغلى بنزين في العالم يباع في هونغ كونغ وبلغ 1.97 دولار للتر.

وقالت الوكالة بهذا الشأن: “هناك العديد من العوامل التي تفسر هذا التفاوت، لكن تجدر الملاحظة أن إيران دولة مصدرة للنفط بينما هونغ كونغ مستوردة، والتي تشهد أيضا ارتفاعا في الطلب على الوقود وزيادة في الضرائب”.

وتشير الوكالة إلى أن سياسية الدولة في مجال الضرائب تؤثر بشكل كبير على سعر البنزين، ويتركز البنزين الأعلى تكلفة بشكل رئيسي في الأسواق الأوروبية، ورغم ذلك توجد أسعار رخصية نسبيا للبنزين في بعض البلدان الأوروبية.

وبالنسبة لروسيا فإن متوسط سعر البنزين بلغ العام الماضي 0.7 دولار للتر، أما في الولايات المتحدة، التي تصدرت الدول المنتجة للنفط في العالم، فقد بلغ متوسط سعر البنزين 0.79 دولار للتر، في حين بلغ في السعودية 0.56 دولار للتر.

ومن الدول التي لديها أدنى أسعار البنزين، أشارت الوكالة إلى الجزائر (0.33 دولار للتر) وتركمانستان (0.43 دولار للتر) وكازاخستان (0.44 دولار للتر) وإندونيسيا (0.45 دولار للتر) وأوزبكستان ونيجيريا (0.47 دولار للتر)، ومصر (0.49 دولار للتر)، وماليزيا (0.5 دولار للتر)، وعمان (0.56 دولار للتر)، والإمارات (0.58 دولار للتر)، وفنزويلا (0.6 دولار للتر).

نوفوستي