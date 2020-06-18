مجلس الأمن القومي الأمريكي يوجه رسالة شديدة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجّه مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، رسالة قوية لإثيوبيا بشأن سد النهضة.
وقال المجلس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إن “257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعوّلون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام صفقة عادلة”.
وأضاف: “تم حل المشكلات الفنية وحان الوقت لإنجاز اتفاق سد النهضة قبل ملئه بمياه نهر النيل!”.
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