إدارة ترامب تقيل مدير قناة (الحرة) والقائم بالأعمال السابق في السودان

التاريخ: 18-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أقَالت إدارة ترامب مدير قناة (الحرة) والقائم بالأعمال السابق في السودان البرتو فيرناند بحسب صحيفة السوداني، ومعه 3 آخرين من مدراء الشبكات الإعلامية الحكومية الأمريكية الموجهة للخارج. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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