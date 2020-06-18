اللجنة الفنية للنظر في قضايا المفصولين تعسفيا تستأنف اعمالها

التاريخ: 18-يونيو-2020
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عقدت اللجنة الفنية للنظر في قضايا المفصولين تعسفيا من الخدمة المدينة القومية في الفترة من يونيو 1989م حتى ديسمبر 2018م اجتماعا اليوم بمجلس الوزراء برئاسة الاستاذة هانم برهان الدين وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك بعد توقف اعمالها بسبب الطوارئ الصحية لمجابهة جائحة كورونا .
وأوضح الأستاذ رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام في تصريح صحفي بحسب سونا، أن اللجنة ستكثف جهودها في المرحلة المقبلة للإسراع بوتيرة أعمالها، مبينا ان اللجنة تطرقت في اجتماعها لقضايا المفصولين من الخدمة الذين صدرت بشأنهم قرارات بإعادتهم للخدمة كشركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، وأمنت اللجنة علي معالجة تلك القضايا من خلال فريق عمل مختص يتم تشكيله من قبل اللجنة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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