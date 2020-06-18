الشركة السودانية للتعدين تفتح فرصاً جديدة لاستيعاب الشباب

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، فتح باب التقديم لاستيعاب متحصلين ومراقبي إنتاج من الشباب للعمل بمشاريع التعدين التقليدي بمواقع الإنتاج التعدينية المختلفة بالولايات بالتعاقد.
وأشارت الشركة، في تعميم بحسب صحيفة اليوم التالي، الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الانفتاح على المجتمع العريض من الشباب، وفتح باب الالتحاق تاسيساً على القدرات والتأهيل.
وأشارت الشركة في إعلانها أن التقديم لهذه الوظائف يتم بمكاتب الشركة بكل ولاية، ومكاتب الشركة بأسواق التعدين، وذلك في الفترة من يوم 17/ يونيو/ 2020 م وحتى 23/يونيو/2020م.
ولخصت الشركة الشروط العامة في ان يكون المتقدم سودانياً لا يزيد عمره عن 35 عاماً، و له معرفة جيدة باستخدام الحاسوب، و تعطي الأولوية لتخصص بكالريوس او دبلوم اقتصاد او محاسبة او الشهادة السودانية اذا تعذر التخصص الجامعي، وذلك في ما يتعلق بالمتحصلين.
اما في ما يختص بوظائف مراقبي الإنتاج فيشترط فيها شهادة جامعية او دبلوم في جميع التخصصات وشهادة الخبرة و اللياقة الطبية.
وأشارت الشركة إلى أنه ينبغي إرفاق ملف متكامل يحوي الشهادة الجامعية و الميلاد أوالتسنين وشهادة السكن واللياقة الطبية؛ إضافة الى شهادة بالخبرات السابقة و صورة فوتوغرافية صغيرة للمتقدم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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