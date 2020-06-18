تعليق ناري من رئيس الزمالك المصري على قرار استئناف الدوري الممتاز

الخليج 365:

أكد رئيس نادي الزمالك المصري، أنه يعد مذكرة تحمل وجهة نظر الأندية الرافضة لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز من أجل تقديمها إلى وزير الشباب والرياضة.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، “مسابقة الدوري ليست من أركان الإسلام، حتى نجبر على استئنافها، في ظل زيادة أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا”.

وانتقد منصور قرار الحكومة باستئناف النشاط الرياضي، قائلا، “الصلاة أهم ويمكن تأخيرها إذا كان هناك عذر كذلك الحج، فلما لا يتم إلغاء الدوري”.

وأشار منصور إلى أن 14 ناديا يلعبون في الدوري الممتاز لكرة القدم رفضوا استئناف النشاط، فيما وافقت 4 أندية فقط.

وشدد رئيس الزمالك على، أن “الأندية الـ 14 وقعت على إقرار بموافقتها لتتويج الأهلي ببطولة الدوري لهذا العام، للتأكيد على أن حياة البني آدم أهم من مباراة كرة قدم”.

كان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أكد أنه سيتم استكمال مسابقة الدوري للموسم الحالي 2019/2020 في الموعد المحدد لعودة كرة القدم في مصر وهو 25 يوليو/تموز”.

وكشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة، في وقت سابق، أن يوم 25 يوليو المقبل هو الموعد المبدئي لعودة الدوري.

يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس/أذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.