التحالف الديمقراطى للمحامين يؤكد دعمه اللامحدود للنائب العام لتقديم رموز النظام البائد للقضاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إلتقى وفد من قيادات التحالف الديمقراطى للمحامين، وممثلي اللجنة القانونية لقوي اعلان الحرية والتغيير، ولجنة تسيير نقابة المحامين ممثلة في الامين العام والوكيل بالنائب العام وذلك للتعبير عن دعمهم اللامحدود لجهود النائب العام في تقديم رموز العهد البائد للقضاء في البلاغات التي تمت فيها الإحالة للمحاكم المتعلقة بشهداء الثورة وقضايا الفساد وتقويض النظام الدستوري .

وأبدي الوفد وقوفه مع النائب العام في مواجهة الحملة الإعلامية الشرسة الموجهة ضده التي يقودها رموز النظام البائد .

وذكر الوفد في تصريح صحفي أن المجتمعين توصلوا الي ان هذه الحملة الممنهجة المراد منها تعطيل العدالة والحيلولة دون محاسبة من اجرموا في حق الشعب الابي وسفكوا دماء ابنائة وسرقوا مقدراته والسعي لتعطيل متطلبات المرحلة الانتقالية وما ورد في الوثيقة الدستورية من مكاسب والتي نادت باسترداد المال المنهوب وتفكيك بنية التمكين في اجهزة الدولة .

و نفى صحة ما ورد من افتراءات في تلك الحملة الاعلامية المغرضة، وقد عبر الوفد عن مناصرته ودعمه اللامحدود لمعالي السيد النائب العام والوقوف خلفه بكل قوة حتي يتمكن من اداء المهام الموكلة اليه تحقيقا لمطالب الثورة ووفقا للقانون والوثيقة الدستورية .