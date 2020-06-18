مشاركة اكثر من 40 دولة ومنظمة في مؤتمر شركاء السودان الاقتصادي الاسبوع المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن مشاركة اكثر من 40دولة ومنظمة في مؤتمر شركاء السودان الاقتصادي الذي سيعقد في 25 يونيو الجاري اسفيريا عبر تقنية الفيديو كونفرنس بتنسيق من المانيا والاتحاد الأوروبي في العاصمة الألمانية برلين.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر “عقدتُ اليوم اجتماعين منفصلين مع وفد اتحاد أصحاب العمل، والمجتمع المدني بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وذلك بهدف تنويرهم بالتحضيرات التى تمت بشأن مؤتمر شركاء السودان الذي سينعقد اسفيرياً في العاصمة الألمانية برلين في 25 من يونيو الجاري.

بتنسيق المانيا، الأمم المتحدة، الإتحاد والأوروبي، ومشاركة اكثر من 40 دولة ومنظمة .

واضاف “بكل تأكيد فإن مؤتمر شركاء السودان يؤسس لعلاقة جديدة مع المجتمع الدولي و يمثل إشارات عودة السودان للمجتمع الدولي في شكل شراكة نطمح فيها لعلاقة دولية متكافئة.

لفت الى أن مؤتمر شركاء السودان يأتي في ظروف وتعقيدات مختلفة، و تحديات متعددة والتي نتوقع أن يعالجها المؤتمر ويدعم الإطار العام لخطة التنمية الإقتصادية لتحقيق شعار الثورة المتمثل في حرية سلام وعدالة.