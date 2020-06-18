أمريكا تطلب من الصين معلومات حساسة عن فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد على أهمية تبادل المعلومات بين الولايات المتحدة والصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

موسكو-سبوتنيك. وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان: “التقى وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم (الخميس) مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي في هونولول، لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الأمريكية الصينية”.

وأضاف البيان: “شدد بومبيو أيضا على أهمية تبادل المعلومات بشفافية تامة بين الولايات المتحدة والصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد المستمر ومنع تفشي المرض في المستقبل”. المادة السابقة الصحة: تسجيل 280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المقالة القادمة مشاركة اكثر من 40 دولة ومنظمة في مؤتمر شركاء السودان الاقتصادي الاسبوع المقبل

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