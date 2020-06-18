الصحة: تسجيل 280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 280 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،بالاضافة الى تسجيل 10وفياة و146 حالة تعافى ليرتفع العدد الكلى للمصابين منذ بداية الجائحة الى (8020) وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الاثنين 15-يونيو 2020.

وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (232) حالة، ولاية الجزيرة (30) ، النيل الابيض (3) ، شمال دارفور (4) ، جنوب دارفور (2) ولاية القضارف (9) ، فيما سجلت حالات التعافى حسب الولايات فى ولاية الخرطوم (125) حالة، ولاية الجزيرة (14) ، النيل الابيض (حالة واحدة) والشمالية (حالة واحدة) ، شمال دارفور (2) كسلا (حالة واحدة) ، القضارف (2) تعافي.

واوضح التقرير الوبائي ان العدد الكلي للحالات الوفاة منذ بداية الجائحة بلغ (487) فيما بلغت جملة المتعافين (2966) متعافى..

وتشير الوزارة الى ان الفحص المعملى تم فى اربع معامل حيث بلغت جملة العينات المفحوصة (368) وبلغ اجمالى العينات المفحوصة لاول مرة (362) فيما بلغ عدد العينات الموجبة لاول مرة (280) بنسبة ايجابية بلغت 31.3%.

وتشير وزارة الصحة الاتحادية الى انها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل كما يعمل الفريق الاتحادى مع ادارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الووقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري )