لينا يعقوب: وزير الصحة حظر رقمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجمت الاعلامية ومراسلة قناتي العربية والحدث ورئيس تحرير باج نيوز لينا يعقوب وزير الصحة الدكتور اكرم علي التوم الذي قام بحظر رقمها حتي لا يرد علي الاسئلة التي طرحتها عليه في شكل حوار صحفي .

ونشرت يعقوب علي صفحتها في فيس بوك انه قبل أكثر من أسبوع؛ طلبت أن ألتقيه أو من ينوب عنه؛ لإكمال تحقيق حول الوضع الصحي؛ فرد علي بإرسال “عمود” كتبته قبل أيام.. “أطنان هاملة”.. وقام بحظري..!).

واضافت لينا انه حينما رددت عليه؛ كان قد “حدث ما حدث”..

مشيرة الي ان الصحفية نازك شمام حاولت تكرار ذات الطلب أن يرد على الأسئلة صوتاً أو كتابةً لكنه قرر التجاهل؛ فقد تحدث من هم ضد سياساته.

واضافت ان الوزير أكرم علي التوم؛ حدد أن يتحدث هو أو الوكيلة باسم الصحة الاتحادية؛ لكنه لا يتردد كثيراً على الوزارة؛ فقررنا استخدام وسيلة أخرى معمول بها في العالم المتقدم والمتأخر وهي الهاتف والرسائل..!.

وقالت : (تخيلوا أننا في عهد الثورة حيث إتاحة المعلومات والحريات وقبول النقد، يتصرف الوزير بهذه الطريقة الغريبة..!)

واكدت لقد تملكتني الصدمة وأنا استمع إليه في حوار مع “رابطة” في الخارج عبر تطبيق “زووم” وهو يقول “إعلامنا ضعيف”..! ويعتذر الوزير لقناة تلفزيونية كان قد وعدها بالحضور ليظهر في “لايف” ويجيب على ما يريد هو لا على ما يريد الجمهور..!

وزادت لينا في منشورها : “وبصراحة كده؛ وللأمانة والتاريخ يعني؛ دي أول مرة يتعمل لي فيها بلوك..”

وارفقت لينا مع المنشور صورة من الرسالة التي بعثت بها الي وزير الصحة دكتور اكرم علي التوم.