الحكومة تؤكد عدم قبولها الملء الاحادي لسد النهضة الاثيوبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد السودان عدم قبوله الملء الاحادي لسد النهضة الاثيوبي الا بعد توقيع اتفاق.

واشار البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في مؤتمر صحفي الى خطاب السودان لمجلس الامن بان سد الروصيرص يبعد حوالى 100 كيلو متر من سد النهضة مشيرا الى ان بحيرة سد الروصيرص تمتد الى الحدود السودانية الاثيوبية وتبعد 15 كيلو متر من سد النهضة.

ولفت الانتباه الى ان السعة التخزينية لسد النهضة 74 مليارمتر مكعب وهي تساوي 10 اضعاف السعة التخزينية لسد الروصيرص قائلا ” مالم يتم التنسيق فان هنالك مخاطرة فى تشغيل سد الروصيرص “.

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واكد الوزير موافقة السودان على قيام سد النهضة باعتباره مبدءً اساسياً فى القانون الدولي للاستخدام المنصف والمعقول من غير احداث اثر ذي شأن منوها الى مواصلة السودان في التفاوض حتي الان بنفس هذا المبدأ .

واشار البروفيسور ياسر الى ان الاتيام الفنية السودانية فى جميع مراحل التفاوض لسد النهضة كانت ومازالت تضع مصلحة السودان والاجيال القادمة فى المقدمة للتفاوض، مجددا التزام الحكومة بمراعاة مصلحة السودان فى جميع مراحل مفاوضات سد النهضة التى لاتتعارض مع مصلحة مصر واثيوبيا.