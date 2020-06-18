استمرار سلسلة الاستقالات بوزارة الصحة

التاريخ: 18-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت د. هبة بدرالدين خليل استقالتها من لجنة توسعة المعامل لتشخيص فيروس كورونا. Advertisements وبحسب منشور على حسابها بالفيسبوك، أوردت هبة 5 أسباب لاستقالتها من اللجنة التابعة لوزارة الصحة.

وأوضحت ان التشخيص والتوسعة ليستا من أولويات الوزارة وفقا لما مرت به اللجنة منذ التأسيس.

كما أنهم طرحوا المعوقات والتحديات التي تواجههم بحلول عملية ولكن تم تجاهلها كلياً.

وتابعت بحسب صحيفة الوطن، ان هناك تخبط في الآراء وعدم شفافية فيما يخص الطلبيات والمشتروات ذات الصلة بالتوسعة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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