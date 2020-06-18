محللون: أردغان حاول إثارة الفتن في السودان بمساعدة قطرية

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الخميس 18 يونيو 2020
بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في دعم الثورة المضادة، بعد أن أطاح الشعب السوداني برئيسه عمر البشير.
وقال محللون سياسيون، إن الرئيس التركي حاول إثارة الفتن بمساعدة قطر، وهناك من يتهمه بالمظاهرات التي اندلعت 14 ديسمبر من العام الماضي.
وتلك التظاهرات كانت تحت اسم الزحف الأخضر بالعاصمة السودانية الخرطوم؛ تلبيةً لدعوات، عبر مواقع التواصل لـ«تصحيح مسار الثورة وتحقيق شعاراتها»، وفق القائمين عليها، في محاولة بائسة من حلفاء الشر؛ للسيطرة على السودان، من خلال أصدقائهم من جماعة الإخوان.
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